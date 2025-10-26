Tchad : Le choléra fait 157 morts sur près de 2 800 cas recensés

Le ministère tchadien de la Santé a annoncé que le pays fait face à une flambée de choléra ayant provoqué 157 décès pour un total de 2 792 cas enregistrés à ce jour.

Selon le communiqué du ministère, quatre provinces restent particulièrement touchées : Guéra, Sila, Ouaddaï et Goz-Beida. Ces régions concentrent l’essentiel des nouveaux cas et demeurent au centre des efforts de lutte contre la propagation de la maladie.

A l’issue d’une réunion de coordination consacrée au suivi de la réponse nationale, les autorités sanitaires ont insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique et de maintenir les interventions d’urgence dans les districts les plus à risque.

Le ministère prévoit également la mise en place de postes de contrôle sanitaire dans certaines zones stratégiques afin de limiter la transmission du virus et d’assurer une meilleure prise en charge des malades.

Le choléra, maladie diarrhéique aiguë provoquée par une infection bactérienne, se propage rapidement dans les zones où l’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste limité. Les autorités tchadiennes appellent la population à la vigilance et à respecter les mesures de prévention pour endiguer cette épidémie.