Maroc : Arrestation d’un ressortissant russe recherché par Interpol

Les services de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, samedi, à l’interpellation d’un ressortissant russe âgé de 34 ans, visé par un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie.

Selon une source sécuritaire, le suspect a été arrêté dès son arrivée à Casablanca à bord d’un vol en provenance de Mauritanie. La vérification de son identité dans la base de données d’Interpol a confirmé qu’il faisait l’objet d’une alerte rouge émise à la demande du Bureau central national de Moscou.

L’homme est recherché pour exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par la justice russe, pour son appartenance présumée à une organisation terroriste.

Le prévenu a été placé en garde à vue sur instructions du parquet compétent, dans le cadre de la procédure d’extradition. Parallèlement, le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a notifié cette arrestation à son homologue russe afin de coordonner les démarches judiciaires nécessaires.

Cette opération, souligne la même source, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire internationale et de l’engagement du Maroc à lutter contre la criminalité transnationale.

Le royaume continue ainsi de participer activement aux efforts mondiaux de traque et d’interpellation des individus recherchés pour des crimes graves, notamment liés au terrorisme et aux réseaux criminels internationaux.