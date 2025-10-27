Burkina Faso : Des hommes d’affaires burkinabè renforcent les liens économiques avec la Russie au Forum « Made in Russia »

Une délégation d’une vingtaine d’hommes d’affaires burkinabè, membres du Club des Acteurs Africains pour les Affaires et les Ressources du Burkina (CAARB), a pris part au Forum international « Made in Russia » à Moscou, où elle a fait une entrée remarquée.

Cet événement, qui se tient chaque année, attire des représentants d’administrations fédérales et régionales, des entreprises, des banques, des associations sectorielles et des délégations étrangères, faisant de lui une plateforme clé pour les échanges et la recherche de partenariats économiques.

Les participants burkinabè ont activement contribué aux débats lors des panels, des tables rondes et des dialogues d’affaires, mettant en avant leur engagement à promouvoir le développement économique local. Cette participation s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui met l’accent sur l’importance du « produire sur place » et de la valorisation des ressources locales.

En parallèle des sessions du Forum, plusieurs membres de la délégation ont effectué des visites d’unités industrielles à Novossibirsk et à Saint-Pétersbourg. Ces visites ont permis aux hommes d’affaires burkinabè de découvrir le potentiel industriel russe et d’établir des contacts pour des partenariats futurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération entre le Burkina Faso et la Russie dans divers secteurs économiques.