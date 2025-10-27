Russie : Partenariat stratégique signé entre l’ANP et l’agence Sputnik

L’Agence Nigérienne de Presse (ANP) et l’agence multimédia russe Sputnik ont signé, le dimanche 26 octobre à Moscou, un accord de partenariat visant à renforcer la coopération entre le Niger et la Russie dans le domaine de l’information. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’approfondir les échanges bilatéraux entre les deux pays.

Lors de la signature, les directeurs généraux des deux agences, Dalatou Malam Mamane pour l’ANP et Vasily Pushkov pour Sputnik, ont souligné l’importance de cette collaboration pour développer les secteurs culturels, humanitaires, économiques, sportifs et politiques, tout en renforçant les flux d’informations et en favorisant une meilleure compréhension entre les peuples nigérien et russe.

Concrètement, l’accord prévoit que les deux agences échangent des informations opérationnelles sur les événements importants dans leurs pays respectifs, sous forme de dépêches et de textes d’actualité. Sputnik offrira ainsi à l’ANP un accès privilégié à l’information en Russie, tandis que l’ANP fournira de même des informations sur le Niger à Sputnik.

Les deux parties se sont également engagées à soutenir les journalistes de l’autre agence en assurant leur assistance sur le terrain, et à déployer tous les efforts nécessaires pour répondre aux demandes d’informations supplémentaires. Par ailleurs, l’accord prévoit des échanges d’expériences, avec des formations dans les domaines technique et journalistique, ainsi que des visites mutuelles pour encourager les échanges culturels.

Cette signature a eu lieu en marge du Forum international de coopération, qui célébrait les 100 ans de la diplomatie publique en Russie, un cadre symbolique pour renforcer les relations entre les deux pays à travers la coopération médiatique.