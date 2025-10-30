Niger : Le gouverneur Bagadoma préside la réunion du conseil régional de sécurité à Diffa

Le gouverneur de la région de Diffa, le général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a présidé ce jeudi 30 octobre 2025, la réunion mensuelle du conseil régional de sécurité (CRS) sur instruction du chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani. La séance s’est tenue en présence des membres statutaires du Conseil, comprenant le Secrétaire Général de la région, les responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), ainsi que les représentants de la justice et de la trésorerie régionale.

L’ordre du jour de cette réunion portait sur trois points majeurs : une évaluation générale de la situation sécuritaire dans la région, une analyse approfondie de la situation dans la zone de Kabléwa, et divers autres enjeux relatifs à la sécurité et à la stabilité de la région.

Au cours des discussions, les participants ont fait le point sur l’évolution de la situation sécuritaire, caractérisée par un calme relatif ces derniers mois, résultat des efforts coordonnés des FDS et de la vigilance accrue des communautés locales. Toutefois, une attention particulière a été accordée à la zone de Kabléwa, où des mouvements isolés d’éléments armés ont été signalés, nécessitant une intensification de la surveillance et des actions préventives.

Le gouverneur Bagadoma a salué l’engagement et le professionnalisme des FDS, tout en appelant à un renforcement de la coopération entre les différents services, afin de maintenir cette dynamique de collaboration et d’anticipation. Il a également souligné l’importance du renseignement communautaire et de la coopération civilo-militaire comme des facteurs clés pour assurer la stabilité et favoriser le retour progressif à la normale dans les zones concernées.

Ces réunions mensuelles du CRS reflètent la détermination des autorités locales à garantir la sécurité des populations et à soutenir les efforts du gouvernement pour consolider la paix et la résilience dans la région de Diffa.