Burkina Faso : Le gouvernement annonce la construction de 20 nouvelles agences postales

Le gouvernement burkinabè a dévoilé son plan ambitieux de construction de 20 nouvelles agences de la Poste Burkina Faso, dans le cadre d’un contrat-plan signé avec l’institution. Cette initiative vise à moderniser et étendre l’offre de services postaux et financiers à travers le pays.

La ministre en charge des Postes, Aminata Zerbo/Sabané, a précisé que le projet permettra non seulement la création de nouvelles infrastructures, mais aussi la transformation des agences existantes en véritables centres de services pour les citoyens. Ces nouveaux espaces, baptisés « Zama Tchè » (ce qui signifie « Maison des Citoyens » en langue San), auront pour vocation de répondre aux besoins administratifs et financiers des Burkinabè.

« Les nouvelles agences postales seront équipées d’espaces dédiés à l’assistance des populations, leur facilitant l’accès aux services dématérialisés de l’administration », a expliqué la ministre. En plus des services postaux classiques, ces agences offriront également des services financiers étendus, grâce à l’intégration de guichets de la Banque Postale. Les citoyens pourront ainsi y effectuer diverses opérations bancaires.

Les nouvelles agences seront des lieux de proximité où les populations pourront, entre autres, accéder à des services essentiels tels que l’obtention de documents administratifs comme le certificat de nationalité et le casier judiciaire, ou encore bénéficier des services liés à Faso Arzèka, un programme de soutien aux citoyens.

Le coût total de la construction de ces agences est estimé à plus de 5,5 milliards de FCFA, dont 50 % seront financés par les ressources propres de la Poste Burkina Faso.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de modernisation des services publics et vise à rapprocher l’administration des citoyens, en particulier dans les zones rurales et les régions éloignées du pays.