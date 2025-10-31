Somalie : Des frappes conjointes éliminent une vingtaine de combattants d’Al Shabab dans le sud

Une vingtaine de combattants d’Al Shabab ont été tués lors d’une opération conjointe menée par l’armée nationale somalienne et les forces de Jubbaland, soutenues par des partenaires internationaux. L’opération s’est déroulée dans le district de Jamaame, dans la région du Bas-Juba, dans le sud du pays.

Les forces d’élite « Danab » de l’armée somalienne et les unités de sécurité du Jubbaland ont lancé des offensives simultanées contre plusieurs positions du groupe terroriste, selon les autorités locales. Les attaques ont ciblé des refuges et des caches d’Al Shabab dans plusieurs villages de la région, entraînant la mort de 18 combattants et la blessure de 32 autres.

Les forces ont également détruit un réseau de tunnels et d’abris souterrains utilisés par les insurgés, frappant ainsi une infrastructure clé du groupe. Cette opération fait partie d’une offensive militaire plus large menée par les autorités somaliennes pour démanteler les bases d’Al Shabab dans le sud du pays.

Ces actions s’inscrivent dans une campagne de lutte continue contre le groupe terroriste, qui reste une menace majeure pour la stabilité de la Somalie et de la région.