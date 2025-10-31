Niamey : Coopération renforcée entre le Niger et l’Italie

Le Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a présidé ce jeudi 30 octobre 2025 une importante séance de travail avec une délégation italienne en visite officielle à Niamey. La délégation, conduite par le vice-président du Conseil et ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, a pour objectif de consolider les relations de coopération entre les deux pays.

Au centre des discussions : le renforcement des liens bilatéraux et une évaluation de la situation sécuritaire au Sahel. M. Tajani a souligné, à l’issue de la rencontre, l’importance stratégique du Niger pour l’Italie. « Le Niger est un pays ami de l’Italie, et nous souhaitons intensifier notre collaboration dans divers secteurs, notamment dans la coopération militaire, l’agriculture, l’industrie et les investissements, notamment à travers les entreprises italiennes », a-t-il déclaré.

Le ministre italien a également insisté sur la nécessité de développer des partenariats « gagnant-gagnant » afin de transformer les ressources naturelles du Niger, générer des emplois et soutenir la croissance économique des deux nations. « Ensemble, nous travaillerons pour renforcer cette amitié, en particulier dans la lutte contre le terrorisme », a ajouté Antonio Tajani, précisant que cette visite ne constituait pas seulement un acte formel, mais marquait le début d’une nouvelle phase dans les relations entre l’Italie et le Niger.

La réunion s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement nigérien, du directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, ainsi que de l’ambassadeur d’Italie au Niger et d’autres personnalités invitées.

Ce rapprochement entre le Niger et l’Italie augure de nouvelles perspectives de coopération mutuellement avantageuses.