Kenya : Plusieurs morts et disparus après glissement de terrain 

Au moins 26 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues dans l’ouest du Kenya, après qu’un glissement de terrain dévastateur a frappé la région vendredi, à la suite de fortes pluies. L’annonce a été faite samedi par le ministre kényan de l’Intérieur, Kipchumba Murkomen.

Sur le réseau social X, Murkomen a précisé que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été suspendues pour la journée, mais qu’elles reprendront dès dimanche. Il a également exhorté les habitants des zones à risque, en particulier ceux vivant près des rivières saisonnières et dans les régions touchées par les glissements de terrain, à se déplacer vers des endroits plus sûrs pour éviter d’autres drames.

La Croix-Rouge kényane a partagé des images aériennes montrant l’ampleur des glissements de terrain, tout en soulignant qu’elle coordonne les efforts de sauvetage avec les autorités locales, incluant l’évacuation des blessés par voie aérienne. L’organisation a également signalé que l’accès à certaines des zones les plus affectées reste particulièrement compliqué en raison des inondations et des routes bloquées.