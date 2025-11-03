Les Etats-Unis : Les attaques contre les chrétiens au Nigeria

Le 31 octobre, le président américain Donald Trump avait qualifié le Nigeria de ‘’pays particulièrement préoccupant’’ sur son réseau Truth Social, en raison des « massacres contre les chrétiens ». Le président américain a réitéré ses préoccupations, soulignant que les attaques se poursuivent et annonçant la suspension de toute aide américaine au pays.

Il a également averti que si le gouvernement nigérian ne mettait pas un terme à ces violences, une intervention militaire des Etats-Unis pourrait être envisagée.

Dans cette situation, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu devrait bientôt rencontrer son homologue américain, Donald Trump, pour discuter des récentes accusations d’attaques ciblant les chrétiens au Nigeria. Cette rencontre, annoncée par Daniel Bwala, conseiller spécial du président Tinubu en communication politique, se tiendra « dans les prochains jours », selon ses déclarations sur le réseau social X.

Les deux dirigeants mettront l’accent sur leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, un domaine où, selon Bwala, des progrès significatifs ont été réalisés grâce au soutien américain. Il a rappelé que l’administration Trump avait autorisé la vente d’armes au Nigeria, ce qui a permis à Tinubu de renforcer la capacité de son pays à lutter efficacement contre les groupes terroristes.

La rencontre pourrait se tenir soit à Abuja, la capitale nigériane, soit à Washington. Les discussions ne se limiteront pas aux questions de coopération militaire, mais aborderont également des divergences d’interprétation sur la nature des attaques perpétrées au Nigeria. Alors que Donald Trump affirme que ces violences visent spécifiquement les chrétiens, le gouvernement nigérian estime qu’elles touchent toutes les communautés religieuses sans distinction.