Mali : Prorogation du couvre-feu à Ségou face à la recrudescence des attaques terroristes

Le couvre-feu instauré dans la région de Ségou (centre du Mali) depuis le 4 juin 2025 a été prorogé pour une nouvelle période de 30 jours, reconductible, selon un communiqué publié mardi 4 novembre.

Le gouverneur de la région, Soulaïmane Traoré, commissaire général de brigade de police, a précisé que cette nouvelle période de couvre-feu s’étendra du mardi 4 novembre au mercredi 3 décembre 2025, et sera en vigueur chaque nuit entre 23 h et 5 h du matin.

Pendant ces horaires, la circulation des personnes et des véhicules sera restreinte. Cependant, les véhicules des forces de défense et de sécurité, ainsi que les ambulances munies d’un ordre de mission, seront exemptés de la mesure.

Cette prolongation du couvre-feu fait suite à la montée des attaques terroristes dans la région. Le commandant de la zone de défense N°2, le commandant de la région de gendarmerie N°5, le commandant de la 4e région de la garde nationale, ainsi que les directeurs régionaux de la police nationale et de la protection civile, seront responsables de l’application de cette décision.

L’objectif principal de cette mesure est de renforcer la sécurité et de protéger la population face à la menace croissante des groupes armés dans la région.