Guinée Equatoriale : La BAD accorde 58 millions d’euros pour la promotion de l’emploi des jeunes

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Guinée Equatoriale ont signé récemment un accord de financement de 58,61 millions d’euros en vue de la promotion de l’inclusion et de l’emploi des jeunes dans ce pays d’Afrique centrale.

Ce financement est destiné à la mise en œuvre de la première phase du Projet de Renforcement du Capital Humain en appui à l’inclusion économique et sociale qui ambitionne d’améliorer la qualité de l’offre de formation afin d’accroitre l’accès à l’emploi des jeunes équato-guinéens pour une croissance portée par le secteur privé, explique la BAD.

Paraphé respectivement par Léandre Bassolé, directeur général de la BAD pour l’Afrique Centrale et Pédro Abeso Obiang Eyang, vice- ministre des Finances et du Budget et gouverneur suppléant de la Banque Equato-Guinéenne, cet accord marque le retour des investissements de la BAD dans les secteurs du développement humain en Guinée Equatoriale, depuis dix ans, précise la même source.

La première phase du projet prévoit notamment, la formation de près de 2.000 jeunes, dont 45% de jeunes femmes, la création de 4.500 emplois, la mise en place de 500 entreprises dirigées par des jeunes et des femmes, outre la construction de deux instituts polytechniques conformément aux standards internationaux de durabilité climatique.

D’un coût global de 73,27 millions d’euros, le projet sera également financé par une contrepartie du gouvernement équato-guinéen de 14,65 millions d’euros, précise la BAD.