Niger : Distribution de vivres pour soutenir les ménages sinistrés des inondations

Dans le cadre de la mission de pré-évaluation de la campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2025 pour la région de Diffa, le Gouverneur de la région, le Général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a officiellement lancé, le mardi 4 novembre 2025, la première phase de l’opération de distribution de vivres aux ménages touchés par les inondations survenues durant la saison des pluies. L’événement s’est déroulé dans la commune urbaine de N’Guigmi.

Financée entièrement par l’Etat du Niger, cette opération vise à soutenir les familles affectées par les fortes pluies et à renforcer leur résilience face aux impacts des chocs climatiques. Chaque ménage sinistré a reçu un kit de vivres composé de deux sacs de mil de 50 kg, soit un total de 100 kg de mil par ménage.

Au total, 58 ménages ont bénéficié de cette première phase de distribution, pour un volume total de 5,8 tonnes de mil dans la commune de N’Guigmi. Le lancement de l’opération a réuni plusieurs personnalités, dont le Préfet du département de N’Guigmi, le représentant du Chef de canton de N’Guigmi, l’Administrateur délégué de la commune et les responsables des services techniques départementaux.

Le Gouverneur Mahamadou Ibrahim Bagadoma a salué la réactivité du gouvernement national pour venir en aide aux populations sinistrées, affirmant que cette initiative reflétait l’attention constante des autorités, sous la conduite du Chef de l’État, à l’égard du bien-être des citoyens, particulièrement ceux affectés par les aléas climatiques.

Il a également encouragé les bénéficiaires à utiliser de manière responsable les vivres reçus et a exprimé ses remerciements aux autorités locales et aux services techniques pour l’organisation efficace de l’opération.

« Nous devons continuer à travailler ensemble, dans la solidarité et la responsabilité, pour que chaque Nigérien ressente les effets positifs des efforts de l’Etat », a ajouté le Gouverneur.

Cette distribution s’inscrit dans les nombreuses initiatives mises en place par le gouvernement du Niger pour soutenir les ménages vulnérables et améliorer la sécurité alimentaire dans la région de Diffa, particulièrement en période de crises liées aux conditions climatiques.