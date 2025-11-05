Confédération des Etats du Sahel : Sensibilisation des forces vives de Goulmou à Fada N’Gourma

Le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CES), Bassolma Bazié, a animé le mardi 4 novembre 2025 une conférence régionale à Fada N’Gourma, à laquelle ont participé les autorités administratives, militaires, paramilitaires ainsi que les forces vives de la région du Goulmou. L’objectif était de sensibiliser la population locale aux missions et aux enjeux de la CES constituée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Cette rencontre s’inscrit dans un effort de rapprochement entre la commission et les citoyens, afin d’expliquer les décisions prises par les chefs d’Etat dans le cadre de la construction de la Confédération des Etats du Sahel, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey. Bassolma Bazié a souligné que chaque pays membre de l’Alliance du Sahel doit mettre en place une commission nationale pour mettre en œuvre les décisions, proposer des actions de renforcement et développer des programmes d’activités adaptés.

« La commission nationale a pour mission de mener des études prospectives et de formuler des propositions sur l’évolution vers la confédération », a précisé M. Bazié lors de son intervention. L’un des principaux objectifs de cette conférence était de faire comprendre aux populations les finalités de la CES et d’obtenir leur soutien pour faire avancer cette initiative régionale, dans un esprit de solidarité et d’intérêt commun.

M.Bazié a également évoqué la situation actuelle du Burkina Faso, soulignant que le pays est engagé dans un processus de reconquête de sa souveraineté sur plusieurs fronts : politique, économique, sécuritaire et culturel. Il a insisté sur le fait que cette reconquête ne pourra se faire que dans l’unité, l’engagement et la détermination des Burkinabè. Nous devons faire preuve de discipline et de patriotisme, a-t-il ajouté.

L’administrateur des lycées et collèges, Abdoulaye Zallé, a salué la pertinence de l’intervention de Bassolma Bazié, en particulier le rappel des souffrances passées et des défis actuels. « Le message de Bassolma était formidable. Il nous a rappelé notre histoire et ce que nous avons traversé, en tant qu’Africains et Burkinabè », a-t-il confié. Il a conclu en invitant les participants à réfléchir sur ce qu’ils peuvent faire pour leur pays en regardant à la fois dans le rétroviseur et dans le miroir de leurs responsabilités actuelles.

La rencontre s’est achevée dans un climat de consensus et de soutien, avec une forte adhésion des populations aux objectifs de la Confédération des Etats du Sahel.