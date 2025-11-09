Golfe d’Aden : La force navale européenne déjoue une attaque contre un pétrolier

Un pétrolier attaqué au large des côtes de la Somalie, a été sécurisé vendredi par la force navale anti-piraterie de l’Union européenne, ravivant les inquiétudes d’un possible retour de la piraterie dans cette zone stratégique de la Corne de l’Afrique.

L’épisode, survenu dans le golfe d’Aden, rappelle les sombres heures où les eaux somaliennes étaient le théâtre d’attaques récurrentes de pirates en quête de rançons. Ces dernières années, les incidents de ce type s’étaient pourtant raréfiés.

Selon la mission européenne EUNAVFOR Atalanta, les assaillants ont pris la fuite après une « démonstration de force » des navires militaires dépêchés sur place. « Les 24 membres d’équipage sont sains et saufs, aucun blessé n’est à déplorer », précise le communiqué de la mission.

Le pétrolier, Hellas Aphrodite, battant pavillon grec et exploité par la société Latsco Marine Management Inc, faisait route vers Durban (Afrique du Sud) depuis Sikka (Inde) lorsqu’il a été pris pour cible jeudi. D’après l’agence britannique de sécurité maritime UKMTO, les assaillants se déplaçaient à bord d’une petite embarcation qui a ouvert le feu à l’aide d’armes légères et de lance-roquettes.

L’Union européenne a indiqué poursuivre les recherches pour retrouver les pirates, toujours actifs dans cette région où transite une part essentielle du commerce mondial. En cas d’arrestation, ils devraient être traduits en justice.

Cette attaque survient quelques jours seulement après une autre tentative d’abordage, lundi, contre le tanker MV Stolt Sagaland, également au large de la Somalie. Selon le Mica Center, pôle français d’expertise maritime, quatre individus avaient tenté de monter à bord avant d’être repoussés par l’équipe de sécurité privée du navire après un échange de tirs.

Alors que la piraterie semblait avoir reculé grâce aux patrouilles internationales, ces incidents rappellent la fragilité de la sécurité maritime dans cette région cruciale reliant la mer Rouge à l’océan Indien.