Burkina Faso : Adoption de la carte d’identité biométrique de l’AES

Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans l’intégration régionale sahélienne. Le gouvernement a adopté, en conseil des ministres, deux décrets instaurant la carte d’identité biométrique de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ainsi que de nouveaux types de passeports, notamment d’urgence et de pèlerinage.

Selon l’Agence d’Information du Burkina (AIB), la future carte d’identité biométrique vise à offrir aux citoyens un document plus sécurisé, conforme aux standards internationaux, et à faciliter l’accès aux services sociaux de base.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a précisé qu’une période transitoire de cinq ans accompagnera la mise en circulation de la nouvelle carte, le temps de retirer progressivement les anciennes pièces d’identité encore utilisées dans les pays membres de l’AES.

Dans le même esprit de modernisation, le Conseil des ministres a adopté un second décret portant sur la réglementation des documents de voyage. Celui-ci introduit deux nouveautés majeures : le passeport d’urgence, délivré dans les cas de nécessité impérieuse, notamment pour les évacuations sanitaires et le passeport de pèlerinage, destiné aux fidèles se rendant dans les lieux saints.

Ces réformes, a souligné le ministre Sana, s’inscrivent dans une volonté de conformité aux standards de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de renforcement de la sécurité des titres de voyage du Burkina Faso.