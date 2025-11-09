Somalie : Plusieurs chefs d’Al Shebab tués lors d’opérations ciblées de l’armée

L’armée nationale somalienne a annoncé, dimanche, avoir abattu plusieurs commandants du groupe islamiste Al Shebab lors d’opérations distinctes menées dans les régions de Bakool et de Bay, dans le sud-ouest du pays.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, une opération de précision menée dans la nuit de samedi à dimanche dans le village d’Abal, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Xudur, région de Bakool, a permis de neutraliser Mohamed Abdi Mohamed Nur, alias Goofoow. Ce dernier était présenté comme l’émir de la cellule d’Abal et le cerveau de plusieurs attaques contre des civils dans la région.

Les forces somaliennes ont également saisi des armes et des documents contenant des plans d’opérations visant à déstabiliser la zone, précise la même source.

Parallèlement, une seconde opération conduite à Waro Mintaaniya, à environ 14 kilomètres au sud-est de Burjeet, région de Bay, s’est soldée par la mort de deux autres membres d’Al Shebab, selon le ministère.

Ces opérations s’inscrivent dans la vaste campagne antiterroriste menée par Mogadiscio, avec le soutien de ses partenaires régionaux et internationaux, pour éradiquer le groupe terroriste Al Shebab, encore actif dans plusieurs zones rurales du sud et du centre du pays.