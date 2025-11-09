Mali : MSC suspend ses livraisons terrestres face à l’insécurité

Le géant mondial du transport maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) a annoncé la suspension « jusqu’à nouvel ordre » de ses opérations terrestres vers le Mali, invoquant la dégradation de la situation sécuritaire et énergétique dans le pays sahélien.

Des sources proches du gouvernement malien accusent pour leur part les services spéciaux du régime militaire algérien d’armer et de financer les groupes djihadistes, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), dans le but de fragiliser et diviser le Mali.

Dans un communiqué relayé par la presse locale, le groupe MSC explique que cette décision résulte de problèmes de sécurité et d’une pénurie de carburant provoquée par un blocus imposé par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), organisation affiliée à Al-Qaïda. Ce blocus entraverait gravement les flux d’importation et pèserait lourdement sur l’économie malienne.

« Le transport routier de marchandises à destination du Mali est temporairement suspendu jusqu’à nouvel ordre. Nous n’acceptons plus de nouvelles commandes à destination du pays », précise MSC dans son communiqué.

En début de semaine, un armateur français avait également annoncé la suspension de ses livraisons vers le Mali, avant de revenir sur sa décision à la suite d’un accord trouvé avec les autorités de Bamako.