Washington : Le président Donald Trump boycotte le G20 en Afrique du Sud

Les Etats-Unis ne seront pas présents au prochain sommet du G20. Le président Donald Trump a annoncé vendredi qu’aucun représentant américain ne se rendra à Johannesburg, où les dirigeants des grandes puissances économiques doivent se réunir les 22 et 23 novembre.

Sur son réseau Truth Social, M. Trump a justifié cette décision en des termes particulièrement virulents, qualifiant la tenue du sommet en Afrique du Sud de « scandale ». Il a accusé le gouvernement sud-africain de « persécuter et tuer des fermiers blancs » et affirmé qu’aucune délégation américaine ne participerait « tant que ces violations des droits humains continueront ».

Washington devait initialement être représenté par le vice-président JD Vance, Donald Trump ayant déjà fait savoir qu’il n’assisterait pas personnellement au sommet, le premier du G20 jamais organisé sur le continent africain.

Selon plusieurs sources diplomatiques à Washington, cette décision s’inscrit dans un climat de tension croissante entre les deux pays.

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a exprimé vendredi ses regrets face aux déclarations du président américain, tout en réaffirmant sa détermination à maintenir la tenue du sommet et à accueillir « toutes les délégations internationales sans exception ».

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a de son côté confirmé qu’il ne prendrait pas part aux réunions préparatoires du G20.