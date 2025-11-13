Soudan : Attaques de drones sur Merowe, une ville stratégique du nord

Des drones ont attaqué la ville de Merowe, située au nord du Soudan, jeudi, selon des sources militaires. Merowe abrite l’un des principaux barrages du pays et se trouve dans une zone contrôlée par l’armée. Cette dernière a imputé l’attaque aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

D’après une source des services de renseignement, sept missiles auraient été tirés, mais un correspondant de l’AFP dans la région a rapporté avoir entendu dix explosions, tandis que des témoins évoquent jusqu’à 28 détonations entre minuit et l’aube.

Les drones ont visé des sites stratégiques tels que le quartier général de l’armée, l’aéroport et le barrage de Merowe, situé à environ 350 kilomètres au nord de Khartoum, dans l’État du Nord. Un communiqué de la 19ème division de l’armée a précisé que les drones ont été interceptés après les tirs. En conséquence, la ville a été plongée dans l’obscurité totale suite à une coupure d’électricité, ont rapporté des témoins.

L’utilisation de drones dans le conflit meurtrier qui oppose depuis plus de deux ans l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux FSR du général Mohamed Daglo, ancien bras droit de Burhane, est devenue de plus en plus fréquente. Les FSR ont déjà mené plusieurs attaques contre des infrastructures militaires et civiles, notamment en octobre à Khartoum et au printemps à Port-Soudan.

Depuis la prise de la ville d’El-Facher fin octobre par les FSR, dernier bastion de l’armée dans la région du Darfour, les paramilitaires ont contrôlé toute la zone ouest du pays, une région de la taille de la France. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 90.000 civils, dont trois quarts étaient déjà des déplacés, ont fui cette zone.

Dans un message publié jeudi sur son compte X, le général Burhane a souligné que les civils fuyant les zones contrôlées par les FSR, notamment El-Facher, « préfèrent parcourir des milliers de kilomètres » pour se rendre dans les zones tenues par l’armée, où ils trouvent une certaine sécurité et des moyens de subsistance. Le président soudanais a récemment visité le camp de déplacés d’al-Dabbah, à une centaine de kilomètres de Merowe.

Depuis la chute d’El-Facher, les combats se concentrent sur la région du Kordofan, riche en ressources pétrolières et stratégiquement située entre Khartoum et le Darfour. Babanusa, dernier bastion de l’armée au Kordofan-Ouest, est le théâtre d’intenses affrontements et d’incendies ces derniers jours. Selon des images satellites et la plateforme Vista Map, la ville est assiégée depuis plusieurs mois, tout comme El-Obeid, Kadougli et Dilling dans le Kordofan.