Niger : 63 terroristes neutralisés en une semaine, selon l’armée

Entre le 3 et le 9 novembre, les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont neutralisé au moins 63 terroristes lors d’opérations menées à travers tout le pays, ont annoncé les autorités militaires.

D’après le rapport hebdomadaire diffusé par la télévision nigérienne, ces interventions ont également permis l’arrestation de 65 personnes, suspectées de criminalité, de complicité avec des groupes terroristes ou d’appartenance à des organisations armées illégales.

Les FDS ont, en outre, saisi un important arsenal comprenant des armes, des munitions, ainsi que 88.770 produits interdits et plus de 3.600 litres de carburant destinés à des activités illicites. La police a également immobilisé quatre véhicules et 16 motos utilisées pour des activités de contrebande liées au terrorisme, et détruit trois engins explosifs improvisés.

Malgré ces succès, les régions de la zone des « trois frontières », situées aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, continuent de subir des attaques régulières de groupes terroristes, entraînant des pertes humaines considérables et des déplacements massifs de populations. La situation sécuritaire dans ces zones reste préoccupante, malgré l’engagement des unités militaires spécialisées.