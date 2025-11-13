Guinée : Mamadi Doumbouya parmi les neuf candidats retenus à l’élection présidentielle

La Cour suprême de Guinée a dévoilé, mercredi soir, la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre. Parmi eux figure Mamadi Doumbouya, le chef militaire, qui dirige le pays depuis son coup d’Etat en 2021.

A 40 ans, Doumbouya, qui avait pris le pouvoir après avoir renversé le président Alpha Condé, a longtemps laissé entendre qu’il remettrait le pouvoir aux civils. Pourtant, malgré cette promesse, il a déposé sa candidature la semaine dernière, comme le réclamaient ses partisans depuis plusieurs mois.

La liste, qui comptait initialement 51 candidatures, a été réduite à neuf, dont celle de Doumbouya. Parmi les autres candidats retenus, on trouve Faya Lansana Millimono, un opposant connu pour ses critiques virulentes à l’égard de la junte, ainsi que plusieurs figures moins médiatisées.

L’absence de noms comme celui de l’ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo, actuellement en exil, a suscité des interrogations. Néanmoins, l’opposition pourra compter sur Millimono pour mener la contestation face au pouvoir en place.

L’annonce de la liste des candidats a été faite tard dans la soirée, lors d’une audience publique à la Cour suprême. Les recours déposés par plusieurs candidats éliminés après la publication de la liste provisoire ont été rejetés, la Cour estimant qu’ils étaient « non fondés ».

Ce scrutin présidentiel, prévu quatre ans après le coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé, doit marquer la fin de la transition en Guinée…