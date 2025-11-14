Guinée Equatoriale : La BAD dispose d’un portefeuille de projets de 167 millions de dollars

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) a récemment tenu à Malabo une réunion de revue conjointe de son portefeuille de projets en Guinée Equatoriale, qui s’élève actuellement à environ 167 millions de dollars.

A l’issue de cette rencontre, un plan d’action a été adopté pour améliorer la performance des projets en cours. Selon un communiqué de la BAD, ce plan prévoit la mise en place d’un système de suivi coordonné pour les projets, ainsi que l’instauration de mécanismes de surveillance stricts pour garantir le respect des engagements contractuels et des obligations financières.

La réunion a également offert à la BAD l’occasion d’évaluer l’impact de ses interventions dans le pays et de préparer de futurs investissements en cohérence avec l’Agenda 2035 du gouvernement équato-guinéen.

L’analyse du portefeuille a mis en lumière plusieurs obstacles à l’efficacité des projets, notamment des démarrages lents, des retards dans la constitution des unités de gestion, et des délais prolongés dans l’obtention des avis de non-objection nécessaires de la part de la BAD.

Le portefeuille actuel de la BAD en Guinée Equatoriale comprend six projets d’une valeur totale d’environ 167 millions de dollars. Ces investissements couvrent des secteurs stratégiques tels que le secteur social (42,2 %), l’agriculture (38,6 %), la gouvernance (18,5 %), ainsi que la communication, les technologies de l’information et la communication (TIC) et l’énergie (0,7 %).

Depuis son adhésion au Groupe de la BAD en 1975, la Guinée Equatoriale a bénéficié de 53 opérations financées par l’institution panafricaine, pour un total d’engagements de 337,30 millions de dollars.