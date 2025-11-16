Burkina Faso : Le Dr Elie Koumbem célèbre plus d’un demi-siècle de ministère et de vie conjugale

Le Dr Elie Koumbem et son épouse ont célébré samedi, au cours d’un culte spécial, leurs 53 années de ministère pastoral et les 51 ans de leur union. La cérémonie, marquée par des prédications, des prières, des témoignages et des prestations musicales, a constitué l’un des moments emblématiques de ce double jubilé, rapportée par l’Agence d’information du Burkina.

« En commémorant ces deux anniversaires, j’ai voulu exprimer notre profonde gratitude à Dieu, mais aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés, soutenus et témoigné leur amitié », a confié le Dr Koumbem. Selon lui, après plus d’un demi-siècle de vie commune et de service pour l’Église, il était essentiel de faire une pause pour remercier Dieu pour les multiples grâces accordées.

Le pasteur, qui s’exprimait à Ouagadougou lors de cette célébration, est le responsable principal du Temple Évangélique Grâce et Victoire. « Cinquante-et-une années de mariage, c’est toute une existence partagée, faite de printemps lumineux, d’étés brûlants et d’hivers rigoureux, mais toujours vécus sous la grâce divine », a-t-il souligné.

Durant le culte, proches, amis et fidèles ont témoigné de la force et de la cohésion du couple Koumbem, profondément ancré dans la foi. « Mon père est un homme qui discipline avec bienveillance. Il nous a appris à nous confier à Dieu. Nous avons traversé des épreuves, mais jusqu’à aujourd’hui, l’Éternel nous a soutenus », a déclaré Bruno Koumbem, leur fils aîné.

Pour le Dr Etienne Zongo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, cette commémoration marque « une longue traversée ». « Ils ont bénéficié de la grâce de Dieu et de sa main bienveillante dans leur ministère. Cela mérite d’être célébré, et je m’en réjouis profondément », a-t-il salué.

Le révérend Dr Jacques Delwendé Comparé, président du Conseil régional de Bogodogo, a également rendu hommage au parcours du pasteur Koumbem. « Dieu a été au côté du Dr Koumbem, et celui-ci s’est engagé dans une obéissance totale envers Jésus-Christ. Sa fidélité l’a conduit là où il est aujourd’hui, et nous en sommes les témoins, venus de toutes les régions du pays », a-t-il affirmé.

Le Dr Elie Koumbem a occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de l’Église centrale des Assemblées de Dieu et s’est distingué par une carrière professionnelle riche et variée.