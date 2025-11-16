Mali : Suspension des chaînes françaises LCI et TF1 

Les autorités maliennes ont annoncé la suspension, « jusqu’à nouvel ordre », des chaînes françaises LCI et TF1, qu’elles accusent d’avoir relayé « des affirmations non vérifiées » et « des informations erronées » concernant l’activité des groupes terroristes dans le pays.

Dans un communiqué, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a indiqué que « les services de LCI et TF1 sont retirés de l’ensemble des bouquets de diffusion audiovisuelle au Mali à compter de la date de signature de la présente décision ».

Le régulateur évoque des « manquements graves à l’éthique et à la déontologie », ainsi que des « violations manifestes » des dispositions encadrant les médias, repérées dans l’émission Grand Dossier de LCI, diffusée le 9 novembre 2025 et reprise le même jour sur le site de TF1. Ce programme était intitulé “Mali, les djihadistes aux portes de Bamako” et “Mali, le nouveau fief d’Al-Qaïda”.

Selon la HAC, les contenus mis en cause comportaient notamment des allégations « infondées » affirmant que le gouvernement de transition aurait « interdit la vente de carburant » ou encore que « les terroristes seraient désormais en mesure de faire tomber la capitale » Bamako.

Le pays est confronté depuis plusieurs semaines à une sévère pénurie de carburant liée au blocus, provoquant de longues files d’attente dans les stations-service et aggravant le climat sécuritaire.

LCI et TF1 rejoignent ainsi la liste des médias français bannis du paysage audiovisuel malien, après la suspension définitive de France 24 et Radio France Internationale (RFI).