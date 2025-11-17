Sahel : Le FAD approuve un don de 9,48 millions de dollars pour la résilience climatique 

Le Conseil d’administration du Fonds Africain de Développement (FAD) a récemment validé une aide financière de 9,48 millions de dollars, destinée à renforcer la résilience climatique des communautés et des écosystèmes dans les principales zones humides des bassins versants du Sahel.

Cette initiative, portée par le FAD, l’entité concessionnelle du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), s’inscrit dans le cadre du Guichet d’action climatique, un programme visant à soutenir les pays les plus exposés aux impacts du changement climatique.

Le projet, divisé en quatre volets principaux, cherche à répondre aux nombreux défis environnementaux et humains qui menacent la stabilité des grands cours d’eau sahéliens. Ces défis se manifestent particulièrement dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, où les zones humides sont gravement dégradées. Cette dégradation résulte principalement de pratiques agricoles non durables, d’une gestion inefficace des ressources naturelles, et de l’impact du changement climatique sur les systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.

Concrètement, ce projet couvrira plusieurs régions stratégiques du Sahel, dont les bassins versants de la Volta et du Niger au Burkina Faso, la région de Bougouni et six aires protégées au Mali, deux zones humides classées RAMSAR au Niger, et la réserve de biosphère du fleuve Sénégal, notamment dans les régions de Saint-Louis et Dagana au Sénégal.

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations locales en renforçant la gestion durable de l’eau, des terres et des écosystèmes, tout en favorisant la résilience des communautés face aux changements climatiques qui perturbent leur quotidien.