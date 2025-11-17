Togo : Le budget 2026 en augmentation de 14,4 %

Le gouvernement du Togo a approuvé vendredi, lors du Conseil des ministres, le projet de loi de finances pour l’année 2026, qui prévoit un budget global de 2.740,5 milliards de francs CFA (environ 4,85 milliards de dollars), soit une hausse significative de 14,4 % par rapport à 2025.

Ce projet de budget, présenté comme un levier pour stimuler la croissance et consolider l’économie nationale, met un accent particulier sur les dépenses sociales, incluant la santé, l’éducation et la protection sociale, qui représentent près de 48 % des dépenses totales, selon un communiqué officiel du gouvernement.

En parallèle, la part du budget allouée à la transformation économique a été portée à 29,3 %. Cette augmentation vise à soutenir les secteurs clés de l’économie, notamment l’agriculture, l’industrie et le numérique, à encourager les investissements privés, renforcer la souveraineté économique et favoriser la création d’emplois durables, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Le financement de ces dépenses sera principalement assuré par les ressources propres du pays, précise la même source.

Lors de la présentation du projet, le président Faure Gnassingbé a souligné la nécessité d’un suivi rigoureux de l’exécution des projets budgétisés. Il a encouragé les ministres à effectuer des visites régulières sur le terrain pour évaluer l’avancement des travaux et, si nécessaire, ajuster les mesures en place. Le président a également réaffirmé l’importance d’assurer que les politiques publiques aient un impact concret sur la vie quotidienne des Togolais, tout en poursuivant les efforts pour promouvoir la production locale de biens et services.

Selon les analystes, ce budget 2026, élaboré dans un contexte de croissance interne solide mais d’incertitude économique mondiale, représente un équilibre prudent entre les ressources et les dépenses. Il est jugé conforme aux principes de rigueur budgétaire et de soutenabilité des finances publiques, ce qui devrait permettre au Togo de gérer efficacement ses ressources dans un environnement mondial complexe.