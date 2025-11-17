RDC : 32 morts dans l’effondrement d’une mine de cobalt

Au moins 32 mineurs artisanaux ont perdu la vie samedi dans un effondrement survenu dans une mine de cobalt située dans le sud de la République Démocratique du Congo (RDC). Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d’autres victimes.

La RDC, premier producteur mondial de cobalt, essentiel pour les batteries de véhicules électriques et d’appareils électroniques, voit une grande partie de sa production extraite par des mineurs illégaux. Ces derniers sont estimés à plus de 200 000, travaillant dans des sites non réglementés.

L’accident s’est produit sur le site minier de Kalando, dans la carrière de Mulondo, à environ 42 km au sud-est de Kolwezi, capitale de la province de Lualaba. Selon les autorités locales, malgré une interdiction d’accès, en raison des fortes pluies et du risque d’éboulement, des mineurs clandestins ont forcé l’entrée. Un pont artisanal qu’ils avaient construit s’est effondré lorsqu’un groupe de creuseurs a traversé précipitamment une tranchée inondée, provoquant la chute de plusieurs d’entre eux.

Les autorités ont indiqué que 32 corps ont été extraits, mais que les recherches se poursuivent. Un rapport de Saemape, l’organisme gouvernemental chargé de la gestion des mines artisanales, a évoqué une panique causée par des militaires présents sur le site. Les victimes se sont empilées les unes sur les autres, ce qui a amplifié les blessures et les morts.

Le site de Kalando, où plus de 10 000 mineurs artisanaux travaillaient, est au cœur d’un conflit entre les creuseurs, une coopérative minière et des exploitants privés. Selon des rapports, des militaires auraient chassé les mineurs de certains espaces, et des tensions ont éclaté autour de l’exploitation et des conditions de travail. Ce drame souligne une nouvelle fois les dangers et les conflits liés à l’exploitation artisanale du cobalt en RDC.