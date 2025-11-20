Afrique : La Russie et le Togo ouvriront des ambassades en 2026

Lors d’une rencontre au Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie et le Togo ouvriraient des ambassades respectives en 2026. Cette décision intervient alors que Moscou renforce sa présence en Afrique, un continent stratégique qu’elle cherche à courtiser en réponse à son isolement vis-à-vis de l’Occident.

Les relations entre la Russie et le Togo ont récemment pris un tournant, avec la signature d’un accord de coopération militaire entre les deux pays cette année. Le président Poutine a rappelé qu’il y a 65 ans, les deux nations établissaient des relations diplomatiques, mais qu’aucune ambassade n’avait encore été ouverte. Il a souligné que cela serait désormais rectifié en 2026, avec l’ouverture de missions diplomatiques dans les deux pays.

Faure Gnassingbé, président togolais, a exprimé sa gratitude à la Russie pour le maintien de bourses destinées aux étudiants togolais, précisant qu’il espérait renforcer cette coopération grâce à l’ouverture de l’ambassade russe au Togo. Le dirigeant togolais a également évoqué les défis sécuritaires du pays, particulièrement dans le contexte d’une région marquée par la montée du terrorisme.

Le Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest, est confronté à la menace jihadiste en provenance de ses voisins sahéliens, notamment dans sa région nord. Depuis le début de l’année, des attaques ont fait plus de 60 victimes, entre civils et militaires.

La signature de cet accord et l’annonce de l’ouverture des ambassades marquent un renforcement des liens entre Moscou et Lomé, sur fond de géopolitique africaine de plus en plus complexe.