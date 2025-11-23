Mali : Coopération avec le Sénégal sur le corridor Dakar-Bamako, sur fond d’offensive militaire au Nord

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi à Dakar la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, en mission au Sénégal du 17 au 21 novembre. Selon la RTS, la ministre a exprimé au chef de l’État la gratitude de Bamako après les mesures prises pour lever les obstacles affectant les conteneurs maliens bloqués au port de Dakar.

Cette visite marque un nouveau signe de la solidité des relations entre les deux pays et d’une volonté commune de maintenir une coopération « fluide et fraternelle ». La délégation malienne, composée de responsables ministériels, de chargeurs, de transporteurs et d’opérateurs économiques, a multiplié les rencontres avec les acteurs portuaires sénégalais.

La mission a débuté par une réunion conjointe consacrée aux marchandises maliennes en souffrance au port. Coprésidée par la ministre sénégalaise des Pêches et de l’Économie maritime, Fatou Diouf, et son homologue malienne, elle a rappelé la profondeur des liens unissant les deux pays. « Le Sénégal et le Mali sont un seul et même peuple », a souligné Mme Diouf.

Les discussions ont abouti à un accord autour d’un plan d’action en deux volets visant à désengorger le Port autonome de Dakar et à fluidifier le corridor Dakar-Bamako, par lequel transite près de 60 % du commerce extérieur malien. La question des 2 400 conteneurs maliens immobilisés a été longuement abordée. Les deux capitales appellent à des solutions « rapides, immédiates et durables ».

Mme Dembélé a rappelé que les relations entre les deux pays reposent sur « une communauté de destin » forgée par l’histoire et la géographie. Le corridor Dakar-Bamako, a-t-elle insisté, constitue une « artère vitale » et un modèle potentiel de coopération régionale. Les ministres ont également salué le rôle des opérateurs économiques et chauffeurs, observant une minute de silence en hommage aux victimes de l’insécurité sur cet axe stratégique.

Les échanges se tiennent sous l’autorité des présidents Assimi Goïta et Bassirou Diomaye Faye, avec l’objectif d’instaurer une gouvernance partagée pour un corridor plus sûr et compétitif.

Par ailleurs, les Forces armées maliennes ont annoncé avoir mené deux frappes ciblées, samedi, dans la région de Kidal. À cinq kilomètres d’Abeïbara, un véhicule logistique dissimulé sous une bâche a été détruit, suivi de la neutralisation d’un second regroupement terroriste. L’état-major affirme que les opérations se poursuivent sur l’ensemble du nord du pays.