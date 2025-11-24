Mali : Barrick retrouve le contrôle de Loulo-Gounkoto tandis que la BAD débloque un important soutien énergétique

La compagnie minière canadienne Barrick a annoncé lundi avoir mis un terme au bras de fer qui l’opposait depuis plusieurs mois aux autorités maliennes à propos du gigantesque complexe aurifère de Loulo-Gounkoto, l’un des plus importants gisements d’or au monde. Placée sous administration provisoire par la junte en juin, la mine va revenir sous le contrôle de l’entreprise, a indiqué Barrick dans un communiqué publié depuis son siège de Toronto. Toutes les charges visant la société, ses filiales et ses employés seront abandonnées, précise le texte. Bamako n’a pas réagi dans l’immédiat.

Dans le même temps, le Mali bénéficie d’un nouveau soutien financier pour renforcer son système électrique. La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 68,26 millions de dollars destiné à améliorer la sécurisation de l’alimentation en électricité et à réduire les délestages récurrents à Bamako.

Le projet, baptisé « Boucle 225 kilovolts Nord de Bamako (PBNB) », sera financé par un ensemble de prêts et de dons : 35,27 millions de dollars du Fonds africain de développement, 18,99 millions de la Facilité d’appui à la transition, un prêt additionnel de 5 millions, ainsi que des dons de 6,8 millions provenant du Fonds d’investissement climatique et 2,2 millions du Fonds vert pour le climat.