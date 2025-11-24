Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré reçoit le Rapport public 2024 de la Cour des comptes

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu lundi une délégation de la Cour des comptes venue lui remettre le Rapport public annuel 2024. Conduite par Latin Poda, l’équipe a présenté la synthèse des activités menées par l’institution tout au long de l’année écoulée.

Le rapport met en lumière plusieurs fautes de gestion relevées dans l’administration publique. « Ce que nous appelons fautes de gestion, ce sont toutes les irrégularités commises dans la gestion des finances publiques », a précisé Latin Poda, soulignant que le document détaille les structures concernées, la nature des manquements et les catégories d’agents potentiellement impliqués.

Au-delà de ses missions juridictionnelles, la Cour des comptes a également passé en revue l’ensemble des opérations de l’État, des collectivités territoriales, des sociétés publiques ainsi que des organismes de sécurité sociale, a rappelé son premier président.

Selon Poda, le chef de l’Etat a salué le travail réalisé par la Cour et a encouragé un suivi strict de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport.