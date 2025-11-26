Sénégal : 96 migrants secourus après l’échouement de leur pirogue

Une pirogue transportant 96 migrants a échoué mardi sur une plage à l’ouest du Sénégal, où ses occupants ont été secourus, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS). L’embarcation, partie le 21 novembre de Gambie, transportait principalement des ressortissants maliens (72 hommes, 6 femmes), mais aussi 6 Gambiens (4 hommes, 2 femmes), 5 Guinéens et 7 Sénégalais.

L’embarcation, après avoir dérivé en mer, s’est finalement échouée au large de Khondio, dans le département de Tivaouane. Heureusement, aucun blessé grave n’a été signalé, et les migrants ont été rapidement pris en charge.

Le Sénégal reste l’un des principaux points de départ des traversées clandestines vers l’Europe, un périple dangereux que des milliers de migrants tentent chaque année à bord d’embarcations de fortune, souvent au péril de leur vie.