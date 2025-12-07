Mali : Les FAMa repoussent une attaque contre un convoi logistique alors que Bamako dénonce des groupes terroristes téléguidés depuis un pays voisin

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir déjoué, samedi 6 décembre 2025, une attaque terroriste visant un convoi de camions citernes circulant sur l’axe Bougouni–Bamako.

L’incident survient dans un contexte sécuritaire tendu, où les autorités maliennes affirment que plusieurs organisations terroristes opérant dans le sud et le centre du pays seraient « soutenues ou pilotées » depuis un pays voisin, sans toutefois en donner publiquement le nom, sous entendu l’Algérie.

Dans un communiqué, l’état-major général des Armées a indiqué que les unités chargées de l’escorte « ont réagi avec vigueur et promptitude » face à l’attaque, permettant de rétablir la situation en un temps réduit.

« La situation est désormais sous contrôle. Les citernes endommagées ont été prises en charge par les forces, tandis que le reste du convoi a été escorté jusqu’à destination sans autre incident », précise le texte.

L’état-major appelle une nouvelle fois la population à « signaler toute activité suspecte ou tout comportement inhabituel », rappelant que la collaboration civilo-militaire demeure un élément essentiel dans la lutte contre les groupes armés actifs sur le territoire.

Les autorités soulignent par ailleurs que la protection des convois logistiques reste une « priorité opérationnelle », les axes routiers constituant une cible récurrente pour des réseaux armés dont Bamako accuse certains d’être alimentés en renseignements, en refuges ou en matériel par un Etat frontalier.

Alors que les attaques se multiplient dans plusieurs régions, les FAMa affirment vouloir maintenir la pression sur ces groupes djihadistes afin de sécuriser durablement les principales routes économiques du pays.