Soudan : Washington dénonce une attaque de drone contre un convoi alimentaire de l’ONU dans un conflit de plus en plus brutal

Les Etats-Unis ont élevé la voix samedi après une nouvelle attaque visant l’aide humanitaire au Soudan, où la guerre opposant le général Abdel Fattah al-Burhan à son ancien allié devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglo « Hemedti », continue de dévaster le Darfour.

Dans un message publié sur la plateforme X, Massad Boulos, haut conseiller du Département d’État pour les affaires arabes et africaines, a condamné « l’attaque de drone » ayant frappé un camion du Programme alimentaire mondial (PAM). Le véhicule transportait de la nourriture destinée à des familles déplacées fuyant « les atrocités et la famine » dans la région.

Boulos a rappelé qu’il s’agissait déjà de la sixième attaque visant des convois du PAM cette année, signe d’une détérioration continue de la sécurité alors que les deux camps où l’armée soudanaise dirigée par al-Burhan et les Forces de soutien rapide (FSR) de Hemedti, transforment l’accès à la nourriture en instrument de guerre.

« Le personnel humanitaire et ses biens ne doivent jamais être des cibles », a-t-il insisté, exhortant les belligérants à mettre fin aux hostilités et à garantir un passage sûr pour l’aide internationale.

Selon le PAM, l’attaque est survenue jeudi près de Hamra El Sheikh, au Nord-Darfour. Le camion touché faisait partie d’un convoi de 39 véhicules acheminant des vivres vers Tawilah, où affluent des milliers de personnes cherchant nourriture et protection. L’explosion a pulvérisé la cabine et grièvement blessé le conducteur, poussant l’agence onusienne à exiger l’ouverture d’une enquête indépendante.

Le conflit opposant depuis avril 2023 les forces du général al-Burhan à celles de Hemedti a déjà fait des milliers de morts et provoqué l’un des plus vastes déplacements de population au monde, plongeant des régions entières du Soudan dans le chaos, la faim et l’absence totale de sécurité.