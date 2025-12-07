Bénin : L’armée déjoue une tentative de coup d’Etat, la Cedeao brandit la menace d’une intervention

Le gouvernement béninois a annoncé dimanche avoir contrecarré une tentative de coup d’Etat menée à l’aube par un groupe de militaires. Dans une brève déclaration diffusée sur la télévision nationale, le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, a indiqué qu’un « groupuscule de soldats » avait engagé une mutinerie dans la nuit du 7 décembre 2025 avec l’objectif de « déstabiliser l’Etat et ses institutions ».

Selon lui, les Forces armées béninoises, restées « républicaines et fidèles à leur serment », ont rapidement réagi, neutralisant la tentative et rétablissant le contrôle. Des tirs avaient été entendus tôt le matin près du domicile du président Patrice Talon, situé au cœur de Cotonou, avant que la situation ne bascule quelques heures plus tard.

Les mutins avaient brièvement pris le contrôle de la télévision nationale, y annonçant la suspension de la Constitution, la destitution de Patrice Talon, la dissolution des institutions ainsi que la fermeture des frontières. Ils déclaraient instaurer une transition dirigée par un « Comité militaire pour la Refondation » (CMR) sous la conduite du lieutenant-colonel Pascal Tigri.

La télévision nationale a été reprise en main, et une douzaine de militaires impliqués ont été arrêtés, selon plusieurs sources sécuritaires. Les putschistes n’ont pu ni atteindre la résidence du chef de l’Etat ni pénétrer au palais présidentiel. Une source militaire confirmait dimanche matin que la situation était « totalement sous contrôle ».

Dans un communiqué, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a « fermement » condamné cette « action anticonstitutionnelle », affirmant son soutien au gouvernement béninois. L’organisation régionale a brandi la possibilité de déployer sa force en attente « pour défendre la Constitution et l’intégrité territoriale du Bénin » si la situation l’exigeait.

L’Union africaine a également dénoncé sans réserve la tentative de putsch, appelant toutes les parties à cesser « immédiatement » toute action illégale.

Pour plusieurs observateurs, cette tentative de coup d’Etat serait planifiée par un pays nord africain, et l’enquête est en cours.