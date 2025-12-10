Conakry : La Guinée se positionne comme pôle numérique régional avec le Transform Africa Summit 2025

La Guinée a marqué un tournant décisif dans son ambition de devenir une puissance numérique en Afrique de l’Ouest. En accueillant le Transform Africa Summit 2025, elle devient le premier pays francophone à organiser cet événement majeur depuis sa création en 2013. Cette étape confirme l’émergence de Conakry comme nouveau centre d’innovation numérique sur le continent.

Le sommet, qui a battu tous les records de participation, a attiré plus de 7000 participants venus de 79 pays, dont 47 ministres, 1552 représentants gouvernementaux, 584 dirigeants d’entreprises, et 590 start-ups. Plus de 14 protocoles d’accord ont été signés, illustrant une confiance grandissante dans la capacité de la Guinée à jouer un rôle clé dans la transformation numérique en Afrique.

Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique de la Guinée, a souligné que ces progrès étaient le fruit de choix stratégiques sous la direction du président Mamadi Doumbouya. « Nos avancées en infrastructure, gouvernance des données et services publics numériques montrent que notre pays est prêt à contribuer à la transformation numérique du continent », a-t-elle affirmé.

La Guinée a en effet réalisé des avancées significatives. Le pays a déployé un réseau de 12 000 kilomètres de fibre optique, quadruplant ainsi la capacité de son réseau backbone, et établissant des interconnexions avec le Mali, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, avec des projets à venir vers le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau.

Le pays a également mis en place un écosystème d’innovation avec la création de six hubs numériques opérationnels et un centre de données national Tier III. Ces initiatives s’accompagnent de la plateforme TELEMO, visant à améliorer la transparence des marchés publics et des services administratifs.

L’accent mis sur le développement du capital humain numérique se traduit par des programmes comme le Hackathon et le Grand Prix ANSUTEN. Le cadre réglementaire a été renforcé avec une nouvelle loi sur la protection des données, et des institutions clés ont été créées pour garantir une transformation numérique sécurisée.

Lacina Koné, CEO de Smart Africa, a salué l’organisation « exemplaire » du sommet et a souligné que Conakry incarne la vision d’une Afrique connectée et innovante.