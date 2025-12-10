Afrique : L’ONU lance un appel de 5,1 milliards de dollars pour aider 24 millions de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre en 2026

L’ONU et ses partenaires ont lancé, ce lundi, un appel humanitaire mondial d’urgence de 33 milliards de dollars pour 2026, dont 5,1 milliards sont spécifiquement destinés à soutenir 24 millions de personnes vulnérables en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Selon les prévisions, en 2026, plus de 42 millions de personnes dans cette région auront besoin d’aide. Les pays les plus affectés par cette crise sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Tchad. Ces chiffres ont été communiqués par le service de presse de l’ONU.

Charles Bernimolin, chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a averti que sans des ressources urgentes, les familles continueront de faire face à une aggravation de la faim, des déplacements forcés et des risques accrus pour leur sécurité, avec des souffrances de plus en plus intenses.

L’OCHA a souligné que la région est en proie à une crise humanitaire de plus en plus grave, alimentée par des violences et des conflits persistants, ainsi que par des catastrophes environnementales exacerbées par la crise climatique. Les déplacements massifs de populations aggravent encore cette situation, avec 12,7 millions de déplacés internes et 3,7 millions de réfugiés et demandeurs d’asile dans la région.

Bien que les donateurs aient montré une certaine générosité en 2025, l’OCHA a indiqué que les opérations humanitaires ont souffert d’un important déficit de financement. Sur les 7,8 milliards de dollars nécessaires cette année, seulement 1,8 milliard ont été reçus, soit environ 24% du montant requis. Bernimolin a exprimé des regrets face à ces lacunes, précisant que les insuffisances de financement ont obligé les humanitaires à réduire leur réponse et à faire des choix difficiles sur les zones d’intervention et les communautés à soutenir en priorité.

Malgré ces difficultés, l’OCHA a assuré que, d’ici la fin de 2025, 19 millions de personnes dans la région recevront au moins une forme d’assistance. L’appel à la solidarité internationale reste crucial pour éviter une détérioration encore plus grande des conditions de vie dans cette région du continent africain.