Côte d’Ivoire : Eléonore Caroit salue l’évolution des relations entre la France et l’Afrique lors de sa visite à Abidjan

La ministre française de la Francophonie, Eléonore Caroit, a salué mardi l’évolution « positive » des relations entre la France et le continent africain, lors d’une visite à Abidjan. Elle a souligné que la France avait amorcé ces dernières années un virage diplomatique en Afrique, loin de l’héritage de la « France-Afrique », marquée par des relations opaques et une influence à travers des réseaux.

« Aujourd’hui, nous sommes dans une autre phase de notre relation, non seulement parce que nous le demandons, mais aussi parce que cela correspond aux attentes de nos interlocuteurs, qu’il s’agisse des sociétés civiles ou des gouvernements », a déclaré Eléonore Caroit. Elle a rappelé que la France cherchait désormais à établir des partenariats diversifiés, orientés vers la jeunesse et loin de ses anciennes zones d’influence.

Lors de sa visite, la ministre a assisté à l’investiture d’Alassane Ouattara, réélu pour un quatrième mandat à la présidence de la Côte d’Ivoire, un pays allié traditionnel de Paris en Afrique. Elle a également visité plusieurs projets d’infrastructures, dont le chantier du métro d’Abidjan, un projet financé par un consortium français, et rencontré des acteurs de la société civile.

Elle a également évoqué les critiques sur la politique française en Afrique, notamment les accusations de double standard face aux coups d’Etat militaires. « Il faut que nous trouvions notre place et le message que nous envoyons », a-t-elle répondu, précisant que la France avait appelé à des élections inclusives en Côte d’Ivoire et à Madagascar, après le coup d’Etat d’octobre. « Nous entretenons des relations diplomatiques et des espaces de dialogue essentiels », a-t-elle ajouté.

Toutefois, Caroit a également fait référence aux pays avec lesquels la France a cessé de coopérer en raison de changements de régimes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. « Nous assumons cette décision et arrêtons cette coopération », a-t-elle conclu.

Enfin, la ministre a insisté sur l’importance pour la France de maintenir des liens avec l’Afrique, soulignant l’avenir commun avec les jeunesses africaines dynamiques.