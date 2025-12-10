Les Etats-Unis : Sanctions américaines contre un réseau colombien soutenant les paramilitaires au Soudan

Les Etats-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre un réseau transnational, principalement colombien, accusé de recruter des combattants pour les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire impliqué dans la guerre au Soudan. Ce réseau, selon le département du Trésor, recrute d’anciens militaires colombiens et forme même des enfants pour lutter aux côtés des FSR.

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre dévastatrice entre les FSR et l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, ayant fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. L’ONU qualifie la situation de « pire crise humanitaire » au monde. Les FSR, accusées de génocide, sont depuis lors dans le collimateur de Washington, qui a demandé l’arrêt de tout soutien extérieur à ce groupe paramilitaire.

Les sanctions américaines frappent quatre individus et quatre entités, dont Alvaro Andres Quijano Becerra, un ancien militaire colombien accusé de recruter et déployer des mercenaires au Soudan. Ces mesures incluent un gel des avoirs et une interdiction d’entrée aux Etats-Unis.

Depuis septembre 2024, des centaines de Colombiens ont combattu aux côtés des FSR, participant à des batailles importantes comme la prise d’El-Facher, la dernière grande ville du Darfour tombée fin octobre.

Malgré des efforts diplomatiques pour une trêve, notamment du président américain Donald Trump, les violences persistent sans résultat.