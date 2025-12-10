RDC : Le M23 prend Uvira sans résistance 

La ville d’Uvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu, est passée sous contrôle du M23 ce mercredi en début de journée, sans qu’aucun affrontement ne soit rapporté. Selon plusieurs témoins, des groupes de rebelles étaient visibles dans les principales artères de la ville peu après midi, tandis que d’autres se dirigeaient vers Kavinvira, à la frontière du Burundi.

Au matin, la ville était encore sous contrôle des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), selon le gouverneur Jean-Jacques Purusi et plusieurs sources locales. Ces derniers avaient signalé que la situation était calme et que les activités économiques reprenaient lentement, sans tirs signalés.

Cependant, la situation a évolué rapidement vers midi, lorsque les rebelles du M23 sont entrés dans la ville sans rencontrer de résistance. Ils se sont ensuite dirigés vers Kavinvira, à la frontière avec le Burundi. Un habitant de Kiromoni a expliqué qu’il observait les mouvements des rebelles depuis chez lui, par peur. Des sources sécuritaires ont indiqué que l’armée congolaise s’était déjà retirée de la ville la veille, se dirigeant vers Swima, Makobola et Baraka, dans le territoire de Fizi.

A ce stade, aucune réaction officielle des autorités provinciales du Sud-Kivu n’a été rapportée. La prise d’Uvira marque un tournant dans les tensions au Sud-Kivu, après une matinée relativement calme et les démentis du gouverneur face à des rumeurs de la veille. Jusqu’à présent, Uvira était le chef-lieu provisoire des institutions officielles après la prise de Bukavu par le M23 au début de l’année.