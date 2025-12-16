Soudan : L’ONU alerte sur une montée des violences au Kordofan

Les Nations Unies ont exprimé, lundi, leur vive inquiétude face à l’aggravation des combats dans la région soudanaise du Kordofan, une situation qui accroît dangereusement l’exposition des populations civiles aux violences. Dans un communiqué, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a averti que la dégradation rapide de la sécurité dans la zone place les civils « face à des risques de plus en plus élevés », à mesure que les hostilités s’intensifient.

L’agence onusienne s’est notamment dite alarmée par des informations faisant état d’une attaque de drone ayant visé, dimanche, un hôpital de la ville de Dilling, dans l’État du Kordofan du Sud. Le bilan provisoire fait état d’au moins six morts et douze blessés, parmi lesquels figureraient des membres du personnel médical, selon des sources relayées par l’ONU.

OCHA a rappelé à cette occasion que les attaques contre les structures de santé et les soignants constituent de graves violations du droit international humanitaire, insistant sur le fait que les installations médicales et les civils doivent être protégés en toutes circonstances, et que les auteurs de tels actes doivent répondre de leurs actes.

Cette escalade intervient après des frappes de drones, survenues samedi, contre la base logistique des forces de maintien de la paix des Nations Unies à Kadougli, toujours au Kordofan du Sud. L’attaque a coûté la vie à six Casques bleus bangladais et fait neuf blessés parmi les soldats déployés au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Dans une déclaration distincte, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné que les attaques visant les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Il a appelé l’ensemble des parties au conflit à respecter leurs obligations, notamment celle de garantir la protection du personnel des Nations Unies et des populations civiles.