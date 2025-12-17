Etats-Unis : Donald Trump étend les restrictions d’entrée à de nouveaux pays au nom de la sécurité nationale

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé mardi un durcissement supplémentaire de la politique migratoire américaine. Une proclamation signée à la Maison Blanche étend les restrictions d’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept nouveaux pays.

Selon le texte officiel, cette décision vise à empêcher l’arrivée aux Etats-Unis de personnes susceptibles de représenter une menace pour la sécurité nationale et la sécurité publique. L’interdiction totale d’entrée concerne désormais les ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud, de la Syrie, du Laos et de la Sierra Leone, ainsi que les Palestiniens.

L’administration américaine justifie ces mesures par les conclusions d’une évaluation approfondie des systèmes nationaux de contrôle. Washington estime que, dans les pays concernés, les mécanismes de vérification des identités, de partage d’informations et de délivrance de documents sont jugés insuffisants, au point de nécessiter une suspension totale ou partielle de l’admission de leurs ressortissants.

Cette nouvelle proclamation s’inscrit dans la continuité de restrictions déjà en vigueur. Le président Trump avait auparavant imposé des limitations similaires à douze pays, dont l’Afghanistan, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan ou le Yémen.

Le texte prévoit toutefois plusieurs dérogations. Les résidents permanents légaux, les détenteurs de visas déjà délivrés, certaines catégories spécifiques telles que les athlètes ou les diplomates, ainsi que les personnes dont l’entrée est jugée conforme aux intérêts nationaux des Etats-Unis, ne sont pas concernées par l’interdiction.