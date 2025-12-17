Somalie : Arrivée du ministre de la Défense de Djibouti dans le cadre de l’EASF 

Le ministre d’Etat à la Défense du gouvernement fédéral de la Somalie, Omar Ali Abdi, a accueilli à l’aéroport international Aden Adde une délégation de haut niveau conduite par le ministre de la Défense de la République de Djibouti, Omar Mohamed.

Le responsable djiboutien est arrivé à Mogadiscio pour prendre part à la 35ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de la Défense et de la Sécurité de la Force en attente de l’Afrique de l’Est (EASF). La Somalie abrite actuellement cette importante rencontre régionale, qui réunit les dirigeants de la défense des pays d’Afrique de l’Est afin d’examiner les enjeux sécuritaires communs et de renforcer la coopération stratégique.

La présence de la délégation djiboutienne met en lumière l’importance de ce sommet, considéré comme une plateforme majeure de concertation entre Etats membres. Les discussions portent notamment sur l’harmonisation de la feuille de route opérationnelle à l’horizon 2026 et l’évaluation de l’environnement sécuritaire régional.

Cette session ministérielle vient clore une semaine de travaux à Mogadiscio, marquée par les réunions des experts techniques et des chefs d’état-major des armées.