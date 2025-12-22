Sénégal : Une tentative majeure de cyberattaque neutralisée, selon Interpol

Une vaste opération de cybercriminalité visant une grande entreprise pétrolière sénégalaise a été mise en échec par les forces de sécurité locales, a fait savoir lundi Interpol. Les pirates informatiques espéraient détourner près de 7,9 millions de dollars après avoir compromis les systèmes de messagerie interne de la société.

Se faisant passer pour des dirigeants de haut niveau, les cybercriminels ont tenté de faire valider un transfert bancaire frauduleux. L’opération a toutefois été interrompue à temps grâce à l’intervention rapide des autorités, qui ont procédé au gel immédiat des comptes destinataires, empêchant tout retrait des fonds, précise l’organisation policière internationale.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne panafricaine de lutte contre la cybercriminalité menée entre fin octobre et fin novembre. Au total, 574 individus ont été interpellés dans plusieurs pays du continent pour des faits ayant occasionné des pertes financières estimées à plus de 21 millions de dollars, selon un communiqué d’Interpol.

« Les cyber menaces gagnent en ampleur et en complexité en Afrique, ciblant de plus en plus des secteurs sensibles tels que la finance et l’énergie », a souligné Neal Jetton, responsable de la lutte contre la cybercriminalité au sein d’Interpol.

Au Ghana, les autorités ont notamment procédé à l’arrestation de plusieurs suspects impliqués dans une attaque par rançongiciel ayant permis le vol d’environ 120.000 dollars à une institution financière locale, indique l’organisme basé à Lyon.

La police ghanéenne a par ailleurs démantelé un vaste réseau de fraude en ligne actif entre le Ghana et le Nigeria. Ce groupe aurait fait près de 200 victimes et soutiré plus de 400.000 dollars en se faisant passer pour des enseignes internationales de restauration rapide. Dix personnes ont été arrêtées et une trentaine de serveurs frauduleux neutralisés.

Au total, dix-neuf pays africains ont pris part à cette opération coordonnée, qui a également permis la saisie d’environ trois millions de dollars et la suppression de plus de 6.000 liens malveillants.