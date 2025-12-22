Guinée : Africa 24 suspendue à la veille de l’élection présidentielle

À quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre, la Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée a annoncé, dimanche soir, la suspension de la chaîne d’information panafricaine Africa 24 pour « exercice illégal de la profession ».

La chaîne, spécialisée dans l’actualité du continent africain et fondée par le Camerounais Constant Nemale, est mise en cause pour avoir couvert la campagne électorale sans avoir obtenu l’autorisation requise. Selon le régulateur, la demande d’accréditation déposée par Africa 24 était toujours en cours d’instruction, mais son examen avait été retardé en raison de l’absence de documents exigés par la réglementation en vigueur.

Dans sa décision, la HAC a ordonné l’arrêt immédiat de la diffusion de la chaîne sur l’ensemble du territoire guinéen, ainsi que son retrait du bouquet Canal+.

C’est la première fois qu’un média international est sanctionné de cette manière en Guinée. Ces dernières années, plusieurs organes de presse nationaux ont déjà fait l’objet de suspensions temporaires ou définitives, dans un contexte de relations tendues entre les autorités et les médias.

La mesure intervient alors que le pays s’apprête à organiser une présidentielle présentée comme une étape clé du retour à l’ordre constitutionnel, après le coup d’Etat de 2021 contre le président Alpha Condé. Le général Mamadi Doumbouya, à la tête du pays depuis ce putsch, est candidat à l’élection présidentielle.

Les autorités militaires sont régulièrement accusées de porter atteinte à la liberté de la presse et de l’expression. Depuis leur arrivée au pouvoir, plusieurs journalistes ont été interpellés, des partis politiques suspendus et les manifestations interdites.