Nigeria : 28 personnes enlevées dans le centre du pays

Au moins vingt-huit personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont été enlevées par des hommes armés dans un village de l’Etat de Plateau, au centre du Nigeria, selon des informations rapportées mardi par les médias locaux.

Les victimes se rendaient à une célébration musulmane dimanche soir lorsque leur véhicule a été pris pour cible par des assaillants armés. L’attaque s’est produite dans une zone régulièrement frappée par l’insécurité, où des groupes criminels continuent de semer la terreur parmi les populations, indiquent les mêmes sources.

D’après un rapport sécuritaire cité par la presse, le convoi a été intercepté en cours de route par les ravisseurs. Les forces de l’ordre ont aussitôt ouvert une enquête afin de retrouver les personnes enlevées et identifier les auteurs de l’attaque.

Cet enlèvement survient au lendemain de la libération de 130 élèves, dernier groupe d’un total de près de 300 enfants kidnappés il y a un mois dans l’internat d’une école catholique de l’État du Niger, dans le centre-nord du pays.

Ces derniers mois, le Nigeria a été le théâtre de centaines d’enlèvements, alimentant de vives préoccupations face à la recrudescence des kidnappings de masse, qui ciblent fréquemment des établissements scolaires. Des lieux de culte ont également été visés lors d’attaques similaires dans différentes régions.

En plus de la menace persistante des groupes terroristes, plusieurs Etats du nord et du centre du Nigeria font face depuis des années à la prolifération de gangs lourdement armés. Ces groupes criminels sont impliqués dans diverses activités illégales, notamment le vol à main armée et les enlèvements contre rançon, aggravant une situation sécuritaire déjà fragile.