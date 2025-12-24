Niger : Les exportations frôlent 2,7 milliards de dollars en 2025

L’économie nigérienne enregistre un tournant majeur en 2025 avec des exportations estimées à près de 2,7 milliards de dollars, largement dominées par les ventes de pétrole brut, selon des données officielles rendues publiques à Niamey.

Sur l’ensemble de l’année, la valeur totale des exportations représente environ 12,3 % du produit intérieur brut (PIB). Le pétrole brut s’impose comme le principal moteur de cette performance, générant à lui seul près de 1,9 milliard de dollars de recettes à l’exportation.

En parallèle, les importations du pays sont évaluées à environ 2 milliards de dollars, tirées principalement par les produits alimentaires, les biens de consommation courante et les équipements, a indiqué le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Budget, Mamane Sidi, lors d’une réunion officielle.

Grâce à cette dynamique, la balance commerciale du Niger, structurellement déficitaire jusqu’en 2024, bascule dans le vert à partir de 2025. Elle devrait afficher un excédent équivalent à 0,3 % du PIB cette année, avant de s’établir en moyenne à 1,4 % du PIB sur la période 2026-2028, soutenue par la montée en puissance des exportations pétrolières, souligne le ministre, cité par l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Pour consolider ces acquis, les autorités entendent engager une restructuration de plusieurs accords et conventions de financement déjà signés, notamment dans les secteurs stratégiques de l’agriculture et de l’élevage, de l’énergie, de l’hydraulique et des infrastructures de transport.

Par ailleurs, le gouvernement travaille à la mise en place d’une Banque des projets, destinée à couvrir l’ensemble des secteurs socio-économiques. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la mobilisation des recettes internes, élargir l’assiette fiscale, améliorer le climat des affaires, réformer le Code général des impôts et accroître l’efficacité de la dépense publique, afin de pérenniser les résultats obtenus en 2024 et 2025.