Madagascar : Premiers signaux d’un rapprochement sécuritaire avec la Russie

Le chef adjoint du renseignement militaire russe, Andreï Averianov, a rencontré ce week-end à Madagascar le colonel Michaël Randrianirina, nouvel homme fort du pays, selon une déclaration faite mardi par le président de l’Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko.

Andreï Averianov dirige également l’Africa Corps, structure paramilitaire russe ayant succédé au groupe Wagner et désormais active dans plusieurs pays africains. D’après le président de l’Assemblée, une délégation d’environ quarante Russes, majoritairement des militaires, est arrivée par avion à l’initiative de Moscou.

Investi le 17 octobre comme « président de la Refondation », le colonel Randrianirina a accédé au pouvoir après le ralliement de son unité, le Capsat, aux manifestations contre le président Andry Rajoelina, contraint à la fuite avec l’appui de la France. Depuis, le nouveau pouvoir affiche sa volonté de diversifier ses partenariats internationaux.

Selon Siteny Randrianasoloniaiko, la Russie entend soutenir Madagascar, notamment sur les plans sécuritaire et de la protection des nouvelles autorités. Il a toutefois rejeté toute lecture idéologique du rapprochement, affirmant que le pays restait « ouvert à tous » et non hostile aux partenaires occidentaux.

La visite russe s’est accompagnée de la livraison de matériel militaire. Le parlementaire évoque notamment des drones kamikazes, des armes de poing et des fusils d’assaut de dernière génération remis aux autorités malgaches.

Longtemps discrète sur ses activités militaires en Afrique, la Russie a récemment mis en avant l’Africa Corps dans des reportages télévisés, indiquant sa présence dans plusieurs pays du continent pour appuyer les gouvernements dans la lutte contre les groupes jihadistes.