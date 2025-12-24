RDC : Les exportations de cobalt relancées après dix mois d’arrêt

La République démocratique du Congo a officiellement repris ses exportations de cobalt, mettant fin à une suspension de dix mois instaurée pour enrayer l’effondrement des prix de ce minerai stratégique, dont le pays demeure le premier producteur mondial.

L’annonce a été faite mardi par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui a confirmé que les expéditions ont redémarré depuis vendredi. Cette reprise marque un tournant après une décision gouvernementale prise le 22 février dernier de geler temporairement les exportations afin de stabiliser un marché saturé par une offre excédentaire.

En 2024, la RDC assurait près de 76 % de la production mondiale de cobalt, avec environ 220 000 tonnes, selon les données de l’Institut américain d’études géologiques (USGS). Cette position dominante a toutefois exposé le pays de plein fouet à la chute brutale des cours, tombés à leur plus bas niveau depuis huit ans.

« L’Etat a subi des pertes importantes en matière de recettes fiscales à cause de la baisse continue des prix », a reconnu le ministre. Selon lui, le marché montre désormais des signes de redressement, le prix de la tonne de cobalt étant passé de 22 000 dollars à une fourchette comprise entre 54 000 et 55 000 dollars.

Minerai clé dans la fabrication des batteries destinées aux véhicules électriques, le cobalt est au cœur de la transition énergétique mondiale, avec une demande en forte croissance depuis plus de vingt ans. En RDC, la production est principalement concentrée dans la région du Katanga, au sud-est du pays, notamment autour des mines de Tenke Fungurume et Kisandu, parmi les plus importantes au monde.

Avec la reprise des exportations, les autorités congolaises espèrent tirer pleinement parti du redressement des prix et renforcer les recettes publiques, tout en restant attentives à l’évolution d’un marché mondial particulièrement volatil.